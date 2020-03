Honda PT Patria Anugrah Sentosa Tetap Berikan Pelayanan Terbaik di Tengah Kondisi Wabah Covid-19

BANGKAPOS.COM--Honda PT Patria Anugrah Sentosa tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Setia Honda selama kondisi penyebaran COVID-19.

Semenjak penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Pangkalpinang dan sekitarnya yang menimbulkan dampak sehingga menjadikan masyarakat Pangkalpinang lebih berhati – hati untuk keluar rumah.

Dealer Honda PT Patria Anugrah Sentosa tetap berupaya untuk tetap melayani Konsumen dengan menawarkan pelayanan “BELI MOTOR DARI RUMAH”.

Masyarakat atau konsumen cukup menghubungi no telpon Hotline Dealer di No telp 0717-432101 atau ke 081213941296 maka akan ada Sales kita menjawabnya untuk membantu pelayanan via telp dari rumah Konsumen.

Dengan adanya pelayanan tersebut maka akan semakin memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian kendaraan Motor Honda tanpa harus keluar rumah. Meskipun demikian, Honda PT Patria Anugrah Sentosa memastikan tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Yuk kite dukung pencegahan Penyebaran COVID-19.