Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Haruskah Ku Mati, Kunci Mudah dari C

Capo di fret 2 C E Am G

Bagaimana mestinya

F Em Dm G

Membuatmu jatuh hati kepadaku

C E Am G

Tlah ku tuliskan sejuta puisi

F Em Dm E

Meyakinkanmu membalas cintaku [Chorus]

A C#m D -C#m

Haruskah ku mati karenamu

Bm F#

Terkubur dalam kesedihan

Bm E

sepanjang waktu

A C#m D -C#m

Haruskah ku relakan hidupku

Bm F#

Hanya demi cinta yang mungkin

Bm E C#m

bisa membunuhku..

F# Bm

Hentikan denyut nadi jantungku

D C#m F#m

Tanpa kau tau betapa suci hatiku

Bm E A G

Untuk memilikimu C E Am G

Adakah keikhlasan

F Em Dm G

Dalam palung jiwamu mengetukku

C E Am G

Ajarkanmu bahasa perasaan

F Em Dm E

Hingga hatimu tak lagi membeku.. [Chorus]

A C#m D -C#m

Haruskah ku mati karenamu

Bm F#

Terkubur dalam kesedihan

Bm E

sepanjang waktu

A C#m D -C#m

Haruskah ku relakan hidupku

Bm F#

Hanya demi cinta yang mungkin

Bm E C#m

bisa membunuhku..

F# Bm

Hentikan denyut nadi jantungku

D C#m F#m

Tanpa kau tau betapa suci hatiku

Bm E A

Untuk memilikimu F G

Tiadakah ruang

Em Am

di hatimu untukku

Dm Em

Yang mungkin bisa

Fm G

tuk ku singgahi

F G

Hanya sekedar penyejuk

Em Am

disaat ku layu

A#

tuk stia menantimu

G

hingga akhir masa [Interlude] G# A# Gm Cm

Fm A# D# D#-Fm-Gm

G# A# Gm Cm

C# A# E [Chorus]

A C#m D -C#m

Haruskah ku mati karenamu

Bm F#

Terkubur dalam kesedihan

Bm E

sepanjang waktu

A C#m D -C#m

Haruskah ku relakan hidupku

Bm F#

Hanya demi cinta yang mungkin

Bm E C#m

bisa membunuhku..

F# Bm

Hentikan denyut nadi jantungku

D C#m F#m

Tanpa kau tau betapa suci hatiku

Bm E A

Untuk memilikimu



