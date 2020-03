Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Aku Harus Jujur - Main dari Kunci Em

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Aku Harus Jujur, Kunci Mudah dari Em

Em C D G

maafkan kali ini aku harus jujur

Em C D G

kau harus tau siapa aku sebenarnya

B Em

terfikir dalam benakku

D C

tentang cinta terlarang

Bm Am

selama ini kupendam

G Em C D G

jangan salahkan keadaan ini sayang

Em C D G

semua adalah keterbasanku saja

B Em

tak mampu menjadi yang kau mau

D C B

aku mencoba.. dan aku tak mampu

[Chorus]

C D

tak bisa lagi mencintaimu

G D Em

dengan sisi lainku

Am Bm

aku tak sanggup menjadi biasa

C D

aku tak sanggup

C D

tak ada satupun yang mungkin bisa

Bm Em

terima kau seperti aku

Am Bm

kumohon jangan salahkan aku lagi

C D

ini aku.. yang sebenarnya



[Interlude] Em D C-Bm-Am-G-Am-A#

B Em

tak mampu menjadi yang kau mau

D C B

aku mencoba.. dan aku tak mampu

[Interlude] E C#m G#m F#m B-A#-A

Am Bm

[Chorus]

C D

tak bisa lagi mencintaimu

G D Em

dengan sisi lainku

Am Bm

aku tak sanggup menjadi biasa

C D

aku tak sanggup

C D

tak ada satupun yang mungkin bisa

Bm Em

terima kau seperti aku

Am Bm

kumohon jangan salahkan aku lagi

C D

ini aku..

Em Am D G

maafkan kali ini aku harus jujur