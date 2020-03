Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Bila Rasaku Ini Rasamu - Main dari C

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Bila Rasaku Ini Rasamu, Kunci Mudah dari C

(Intro) C Am Dm E Am G D Dm G

C Em

Aku memang terlanjur mencintaimu

C G Am

Dan tak pernah ku sesali itu

Dm A

Seluruh jiwa telah ku serahkan

Dm G

Menggenggam janji setiaku

C Em

Ku mohon jangan jadikan semua ini

C Em F Em

Alasan kau menyakitiku

Dm A

Meskipun cintamu tak hanya untukku

Dm G

Tapi cobalah sejenak mengerti..

(Chorus)

C Am Dm G

Bila.. rasaku ini rasamu..

F Em A

Sanggupkah engkau.. menahan sakitnya

Dm G

Terkhianati cinta yang kau jaga

C Am Dm

Coba.. bayangkan kembali..

E Am G D

Betapa hancurnya hati ini kasih

Dm G Am Dm C

Semua telah terjadi

(Interlude) Dm-Em-F-G

F G C -G/B Am

D Fm Em Bb A

Dm-Em-F-D-G..

C Am Dm G

Bila.. rasaku ini rasamu..

F Em A

Sanggupkah engkau.. menahan sakitnya

Dm G

Terkhianati cinta yang kau jaga

C Am Dm

Coba.. bayangkan kembali..

E Am G D

Betapa hancurnya hati ini kasih

Dm G C

Semua telah terjadi..

C Em

Aku memang terlanjur mencintaimu

(Outro) Dm G C