Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Kesalahan Yang Sama - Main dari Kunci G

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Kesalahan Yang Sama, Kunci Mudah dari G

Capo di fret 2 (Intro) G..

G Em Am D

G Em Am D G Am

Dulu memang aku pernah salah

D G D

Dan semuanya telah ku lakukan

Em Am Bm

Namun bukan berarti hidup dan cintaku

C D

Tak tertuju padamu.. G Am

Saat ini sejenak dengarkanlah sayang

D G D

Semua itu hanya perjalanan

Em Am Bm

Dan mungkin aku akan terjatuh lagi..

C D

Di kesalahan yang sama, wo.. (Chorus)

G Am

Hanya satu inginnya hatiku

D G D

Hanya satu inginnya cintaku, woo..

Em Am Bm C

Terima sebagaimana adanya di..riku

D G

Dan ku akan tetap mencinta

Am

Kau yang buatku mengerti

F#m B Em

Dimana harus ku kembali

C Bm Em

Saat hancur dan terhempas

Am D C

Di kesalahan yang sama (Interlude) G C D E (Chorus) (Overtone)

A Bm Bm-A

Hanya satu inginnya hatiku

G#m F#m E D C#m

Hanya satu inginnya cintaku, woo..

F#m Bm C#m D

Terima sebagaimana adanya di..riku

E A

Dan ku akan tetap mencinta

Bm

Kau yang buatku mengerti

G#m C# F#m

Dimana harus ku kembali

D C#m F#m

Saat hancur dan terhempas

Bm E A F#m Bm

Di kesalahan yang sama..

E A F#m Bm

di kesalahan yang sama..

E A

di kesalahan yang sama..



