Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Mengenangmu - Main dari Kunci C

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Mengenangmu, Kunci Mudah dari C

[Verse 1]

C

Tak kan pernah habis air mataku

Cm Bm Em

Bila kuingat tentang dirimu huu..

Am

Mungkin hanya kau yang tahu

D G

Mengapa sampai saat ini ku masih sendiri



[Verse 2]

C

Adakah di sana kau rindu padaku

Cm Bm Em

Meski kita kini ada di dunia berbeda

Am

Bila masih mungkin waktu kuputar

G D7

Kan kutunggu dirimu



[Chorus 1]

G

Biarlah kusimpan

Bm Am

Sampai nanti aku kan ada di sana

Cm

Tenanglah dirimu dalam kedamaian

D7 Bm Em

Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi

Am D

Namun cintamu abadi

[Verse 2]

C

Adakah di sana kau rindu padaku

Cm Bm Em

Meski kita kini ada di dunia berbeda

Am

Bila masih mungkin waktu kuputar

G D7

Kan kutunggu dirimu



[Chorus]

G

Biarlah kusimpan

Bm Am

Sampai nanti aku kan ada di sana

Cm

Tenanglah dirimu dalam kedamaian

D7 Bm Em

Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi

Am D

Namun cintamu abadi

[Interlude] Gm F C D C Bm A# D E7

[Chorus] [Overtone]

A

Biarlah kusimpan

C#m Bm

Sampai nanti aku kan ada di sana

Dm

Tenanglah dirimu dalam kedamaian

E7 C#m F#

Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi

Bm E

Namun cintamu abadi

A G

Biarlah kusimpan hooo...

C#m D

Sampai nanti aku... kan di sana

E7 C#m F#

Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi

Bm E

Namun cintamu abadi

[Outro] E D