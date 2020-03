Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Tak Lekang Oleh Waktu - Main dari Kunci D

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Tak Lekang Oleh Waktu, Kunci Mudah dari D

[Intro] D G A D C#m Bm G A [Verse 1]

D A

Seputih cinta ini

Bm

ingin kulukiskan

G A

di dasar hatiku D A

Kesetiaan janjiku

Bm

untuk pertahankan

G A

kasihku padamu Em F#m G

Bukalah mata hati

Em F#m E

Ku masih cumbui bayang dirimu

F# Bm

di dalam mimpi

G D C

Yang mungkin tak kan pernah

C7

membawamu di genggamku [Chorus]

F Gm C F Dm

Dirimu di hatiku, tak lekang oleh waktu

A# C

Meski kau bukan milikku

Cm D Gm

Intan permata yang tak pudar

C F A# C A#

Tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku [Verse 2]

D Bm A

Ku coba memahami

Bm

Bimbangnya nurani

G A

tuk pastikan semua Em F#m G

Tak akan ku ingkari

Em F#m E

Terlalu banyak cinta yang mengisi

F# Bm

datang dan pergi

G D C

Namun tak pernah bisa

C7

Lenyapkanmu di benakku



[Chorus]

F Gm C F Dm

Dirimu di hatiku, tak lekang oleh waktu

A# C

Meski kau bukan milikku

Cm D Gm

Intan permata yang tak pudar

C F A# C A#

Tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku



[interlude] A# A#

A#-Am-Gm-F-Em-C-D [Chorus] [Overtone]

G Am D G Em

Dirimu di hatiku, tak lekang oleh waktu

C D

Meski kau bukan milikku

Dm E Am

Intan permata yang tak pudar

D G C D

Tetap bersinar mengisi kesepian G Am D G Em

Dirimu di hatiku, tak lekang oleh waktu

C D

Meski kau bukan milikku

Dm E Am

Intan permata yang tak pudar

D G C D C

Tetap bersinar mengisi kesepian jiwaku

C G

tak lekang oleh waktu



Chord dan Lirik Lagu Krispatih (TRIBUNNEWS)

