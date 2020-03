Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Akhir Penantian - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Akhir Penantian, Kunci Mudah dari C

C Am

Harus ku akui ketika ku putuskan memilki

F G

Cintamu saat itulah ku ingin kau hanya untukku

C Am

Harus ku katakana telah kupasrahkan hidupku

F G

Bersamamu selamanya

[Chorus]

C E Am Gm

Begitu banyak cara ku tempuh untuk mencari cinta

F Em Dm G

Tapi apa daya kecewa ku dapatkan

C E Am Gm

Begitu macam waktu ku jalani tanpa sebuah jawaban

F Em A# G

Dan inilah saatnya kau akhir penantianku



C Am

Harus ku katakan telah ku pasrahkan hidupku

F G

Bersamamu selamanya

[Chorus]

C E Am Gm

Begitu banyak cara ku tempuh untuk mencari cinta

F Em Dm G

Tapi apa daya kecewa ku dapatkan

C E Am Gm

Begitu macam waktu ku jalani tanpa sebuah jawaban

F Em A# G

Dan inilah saatnya kau akhir penantianku

F Em A# G

Kan ku jaga walaupun harus berpeluh darah

[Interlude] F Dm C G# Gm F

C E Am Gm

Begitu banyak cara ku tempuh untuk mencari cinta

F Em Dm G

Tapi apa daya kecewa ku dapatkan

C E Am Gm

Begitu macam waktu ku jalani tanpa sebuah jawaban

F Em A# G

Dan inilah saatnya kau akhir penantianku

A# G

Penantianku

[Coda] C