PESAN Megabintang Juventus Cristiano Ronaldo : Tetap di Rumah dan Bantu Petugas Kesehatan

BANGKAPOS.COM - Megabintang Juventus dan timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, memberikan pesan kepada masyarakat dunia untuk selalu tetap berada di rumah.

Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan tersebut melalui unggahan di akun Twitter miliknya, Senin (30/3/2020).

Pemain yang identik dengan bernomor punggung 7 itu berpesan kepada para penggemar untuk selalu tetap berada di rumah terkait pandemi virus corona yang tengah melanda di berbagai negara di dunia.

Berbagai negara, termasuk negara Cristiano Ronaldo, sudah terkena dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.

Merespons pandemi global tersebut, pemain berusia 35 tahun itu memberikan pesan kepada masyarakat dunia.

Ronaldo berpesan agar masyarakat dunia turut ikut andil untuk melawan virus corona dengan cara tetap di rumah untuk membantu para petugas kesehatan.

"Pada saat yang sulit ini untuk seluruh dunia, mari kita bersyukur atas hal-hal yang penting, kesehatan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai," tulis Cristiano Ronaldo di Twitter milikinya.

"Tetap di rumah dan mari bantu semua petugas kesehatan di luar sana yang sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa," tulis Ronaldo.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.?????????????? #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW