APA Itu Until Tomorrow Challenge yang Ramai di Instagram?

BANGKAPOS.COM - Instagram tengah diramaikan dengan kehadiran hashtag baru bernama #untiltomorrow. Tagar ini merupakan bentuk tantangan yang dinamakan Until Tomorrow Challenge.

Untuk mengikuti Until Tomorrow Challenge, Anda cukup menyukai (like) posting pengguna lain yang menyertakan caption Until Tomorrow.

Kemudian, pengguna lain tersebut akan mengirimkan pesan melalui Direct Message (DM). Pesan itu akan menginstruksikan Anda untuk mengunggah foto dengan gaya yang lucu atau memalukan.

Pesan yang akan diterima kira-kira berbunyi, "Jadi, Anda telah menyukai posting saya, maka Anda juga wajib untuk mengunggah foto memalukan dengan hanya menyertakan caption 'until tomorrow'. Anda juga wajib untuk menandai saya dalam posting itu".

Seperti dihimpun KompasTekno dari New York Post, Minggu (29/3/2020), ketika menerima tantangan ini, terdapat peraturan khusus dimana Anda untuk tidak boleh menghapus unggahan foto tersebut selama 24 jam ke depan (until tomorrow).

Menurut pantauan KompasTekno, saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta posting dengan tagar #untiltomorrow yang tersebar di Instagram. Dari sejumlah unggahan tersebut, beberapa public figure yang ikut dalam tantangan, misalnya Acha Septiasa.

Until Tomorrow Challenge rupanya hadir untuk menyikapi kebosanan pengguna Instagram selama berdiam diri di rumah akibat wabah Covid-19.

Meski ramai di Instagram, namun nampaknya pengguna Twitter tidak ikut memeriahkan challenge baru tersebut. Sebagian besar dari mereka bahkan mengaku telah bosan dengan "tantangan aneh" ini.

Bahkan, tak sedikit diantara mereka yang merespons Until Tomorrow Challenge dengan meme lucu.

Cara mengikutinya pun sederhana. Cukup rekam kegiatan Anda melakukan push up selama 10 kali, lalu tag teman Anda untuk menantang mereka melakukan tantangan yang sama.







