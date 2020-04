CALON Lawan Khabib Nurmagomedov Mundur Gegara Hal Ini (Catatan Sejarah Hari Ini)

BANGKAPOS.COM - Sejarah hari ini diwarnai kisah unik ketika calon lawan Khabib Nurmagomedov di UFC mundur karena tersandung kabel.

Tradisi berbohong setiap tanggal 1 April, atau April Mop, membuat orang cenderung bersikap skeptis ketika mendengar kabar apapun.

Situasi serupa terjadi ketika UFC mengumumkan bahwa pertandingan antara Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson dibatalkan pada 1 April 2018.

Sebagai informasi, Khabib Nurmagomedov dan Tony Ferguson seharusnya bertarung dalam duel perebutan gelar juara kelas ringan pada 7 April 2018.

Selain karena pengumuman dirilis pada tanggal 1 April, ada tiga alasan kenapa publik tidak percaya dengan pembatalan duel Nurmagomedov vs Ferguson.

Alasan pertama, Nurmagomedov dan Ferguson tidak terlihat mengalami masalah apapun sebelumnya.

Alasan kedua, sudah tiga kali rencana duel Nurmagomedov vs Ferguson dibatalkan. Sulit untuk membayangkan tren tidak biasa itu berlanjut ke angka empat.

Sementara alasan ketiga, duel utama UFC 249 tersebut dibatalkan karena Ferguson mengalami cidera akibat... tersandung kabel.

Adalah jurnalis ESPN, Brett Okamoto, yang melaporkan masalah tersebut. "Kecelakaan itu adalah yang paling aneh dari yang teraneh," tulisnya Okamoto lewat akun Twitternya.

"Ferguson sedang berjalan, melihat seseorang yang tidak disangkanya, berbelok secara tiba-tiba untuk menyapa dan tersandung."

This fight falling through again, on a freak accident, on the one day of the year nobody would believe the reports were true ... how?