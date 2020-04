Chord Kunci Gitar Aisyah Istri Rasulullah, Main dari Am

BANGKAPOS.COM - Berikut chord gitar lagu Aisyah Istri Rasulullah mudah dimainkan dari kunci Am.

Aisyah Istri Rasulullah merupakan lagu yang diunggah di YouTube oleh kanal aiza official.

Diunggah pada 1 Februari 2020, saat ini video clip dan lirik lagu Aisyah Istri Rasulullah telah ditonton sebanyak 2,3 juta kali.

Pantauan Tribunnews, lagu ini telah dicover oleh beberapa Youtubers.

Berikut chord gitar lagu Aisyah Istri Rosulullah yang dikutip dari Sonora.id:

[Intro]

Am Dm G C

F B E

Am Dm

mulia indah cantik berseri..

G C

kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..



Am Dm

sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

hingga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

mencubit hidungnya..

[Reff]

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

[Reff]

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

