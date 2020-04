Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Karena Wanita (Ingin Dimengerti) - Main dari Kunci Em

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Karena Wanita (Ingin Dimengerti), Kunci Mudah dari Em

Capo di fret 2 [Intro] Em C G D

Em C G D Em C

Lekuk indah..

G D

hadirkan pesona

Em C

Kemuliaan bagi

G D

yang memandang

Em C G D

Setiamu simbol keanggunan

Am

khas perawan yang..

B

kau miliki.. Em C G D

Akulah pengagum ragamu

Em C

Tak ingin..

G D

ku menyakitimu

Em C G D

Lindungi dari sengat dunia

Am B

yang mengancam.. Nodai..

Am B

sucinya lahirmu.. [Chorus]

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Em C

Lewat tutur lembut

G D

dan laku agung

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Am

Manjakan dia..

Am B

dengan kasih sayang Em C

Ingin ku ajak

G D

engkau menari

Em C

Bermandi hangat

G D

cahaya bulan

Em C G D

Sebagai tanda kebahagiaan

Am

Bagi semesta..

B

cinta kita.. [Chorus]

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Em C

Lewat tutur lembut

G D

dan laku agung

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Am

Manjakan dia..

Am B

dengan kasih sayang C D

Bintang terang

G F#m-Em-D-C

itulah dirimu

B Em

Janganlah redup dan mati

Am D G F#m-Em-D

Aku dibelakangmu memeluk

Am B

Dan.. menjagamu [Interlude] Em C G D

Em C G D

Em C G D Am B [Chorus]

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Em C

Lewat tutur lembut

G D

dan laku agung

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Am

Manjakan dia..

Am B

dengan kasih sayang Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Em C

Lewat tutur lembut

G D

dan laku agung

Em C

Karena wanita..

G D

ingin dimengerti

Am

Manjakan dia..

Am B

dengan kasih sayang [Ending] Em C G D (6x)



Chord dan Lirik Lagu Ada Band (TRIBUNNEWS)

(*)