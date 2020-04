Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Surga Cinta - Main dari Kunci Am

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Surga Cinta, Kunci Mudah dari Am

[Intro] Am Em Am Em Dm A Dm F G



Am Em Am Em

Terdiam.. hanya bisa diam



Dm A Dm

Dingin menyerang..



F G

di sekujur tubuhku



Am Em Am Em

Layangkan mata menembus cahaya



Dm A Dm

putih kilaunya..



F G

Meneduhkan lamunan



Am Em

Masih jelas



F C

terlihat



Dm Em F

Pesona ayumu



Am Em F C

Masih jelas terasa



Dm Em F

Getar dawai jiwamu



A

aha..



[Chorus]



F G Em

Inikah surga cinta



Am F G C

yang banyak orang pertanyakan



F G

Atau hanya mimpi



Em Am F G G

yang tiada pernah berakhir jua..



[Intro] Am Em Am Em Dm A Dm F G



Am Em Am Em

Perlahan bawa semua tanya



Dm A Dm

Satu bersama..



F G

Langkah di taman ini



Am Em F

Terangkai bunga



C Dm

tanda.. cinta



E F

murni adanya



Am Em

Tapi kekasih



F C

pun tiada



Dm E F

Muncul hapus rinduku



A

aha..



[Chorus]



F G Em

Inikah surga cinta



Am F G C

yang banyak orang pertanyakan



F G

Atau hanya mimpi



Em Am F G

yang tiada pernah berakhir jua..



F G Em

Dimana aku sedang



Am F G C

berada mengapa sendiri



F G

Lari telanjang tanpa



Em Am F G

seorangpun yang akan mau peduli..



[Interlude] Am G Dm G Em Am F



Am G Dm G Em Am F Am



[Chorus]



F G Em

Inikah surga cinta



Am F G C

yang banyak orang pertanyakan



F G

Atau hanya mimpi



Em Am F G

yang tiada pernah berakhir jua..



F G Em

Terbanglah cinta



Am F G C

sampaikan sayangku hanya bagi dia



F G

Tak ingin rasa sepi



Em Am F G G

meratapi malang tanpa dirinya..



[Outro] Am Em Am Em Dm A Dm F G





Chord dan Lirik Lagu Ada Band (TRIBUNNEWS)

(*)