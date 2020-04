Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Cinta Putih, Main dari Kunci D

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Cinta Putih, Kunci Mudah dari D

[Intro] D Gm D Gm D E G [Verse 1]

D Gm D Gm

Apa jadinya hati yang terbagi

Bm E A

Diseparuh perjalananku

D C Bm

Rusaklah sudah cinta putih ini

A# G A

Keinginan tiada sejalan dengan kenyataan hidup [Verse 2]

D Gm D Gm

Betapa ku pasrahkan hatiku

Bm E A

Betapa aku mencintaimu

D C Bm

Tapi apa yang kau beri untukku

A# A

Kau tukar dengan luka dan kesakitanku [Chorus]

G D/F#

Khianati..

Em A D A/C#

Sebisa dirimu mengkhianati

Bm A# Em F#m

Karena kupastikan kelak kau mohon aku

G A# Bm

Untuk kembali padamu lagi [Interlude] A#m Gm F#m G A [Verse 2]

D Gm D Gm

Betapa ku pasrahkan hatiku

Bm E A

Betapa aku mencintaimu

D C Bm

Tapi apa yang kau beri untukku

A# A

Kau tukar dengan luka dan kesakitanku



[Chorus]

G D/F#

Khianati..

Em A D A/C#

Sebisa dirimu mengkhianati

Bm A# Em F#m

Karena kupastikan kelak kau mohon aku

G A# Bm A

Untuk kembali padamu lagi G D/F#

Khianati..

Em A D A/C#

Sebisa dirimu mengkhianati

Bm A# Em F#m

Karena kupastikan kelak kau pinta aku

Em F#m Em F#m

mohon aku ingin aku

G A# D Gm

Untuk kembali padamu lagi [Coda] D Gm D Gm Gm.. D Gm

woo.. khianati aku

D Gm

woo.. khianati aku

D Gm D Gm D Gm D Gm D Gm D..

wouo... wouo...



