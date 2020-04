Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kerispatih - Kejujuran Hati - Kunci Mudah dari Bm

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Krispatih - Kejujuran Hati, Kunci Mudah dari Bm

[Intro] Bm C D (2x) [Verse 1]

Bm C

ku akui aku memang cemburu

Bm C

setiap kali kudengar namanya kau sebut

Em F#m

tapi ku tak pernah bisa

G C G/B Am

melakukan apa yg seharusnya kulakukan

D

karena memang kau bukan milikku [Verse 2]

Bm C

ku akui aku merindukanmu

Bm C

meski ternyata tak pernah kau merindukanku

Em F#m

tapi ku tak pernah bisa

G C G/B Am

melakukan apa yg seharusnya kuinginkan

D

karena memang kau bukan milikku [Chorus]

G Am

sesungguhnya ku tak rela

Em F D

jika kau tetap bersama dirinya

G Bm Em F D

hempaskan cinta yg kuberi houo..

G Am

semampunya ku mencoba

Em F D

tetap setia menjaga sgalanya

G Bm Em F

demi cinta yg tak pernah berakhir [Verse 2]

Bm

ku akui (ku akui)

C

aku merindukanmu (aku merindukanmu)

Bm

meski ternyata (meski ternyata)

C

tak pernah kau merindukanku

(tak pernah kau merindukanku) Em F#m

tapi ku tak pernah bisa

G C G/B Am

melakukan apa yg seharusnya kuinginkan

D

karena memang kau bukan milikku



[Chorus]

G Am

sesungguhnya ku tak rela

Em F D

jika kau tetap bersama dirinya

G Bm Em F D

hempaskan cinta yg kuberi houo..

G Am

semampunya ku mencoba

Em F D

tetap setia menjaga sgalanya

G Bm Em F

demi cinta yg tak pernah berakhir [Interlude] C

F#m D (2x)

Em B D C#m (2x) [Chorus] [Overtone]

A Bm

sesungguhnya ku tak rela

F#m G E

jika kau tetap bersama dirinya

A C#m F#m G E

hempaskan cinta yg kuberi houo..

A Bm

semampunya ku mencoba

F#m G E

tetap setia menjaga segalanya

A C#m F#m G

demi cinta yg tak pernah berakhir



