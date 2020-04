Untiltomorrow Nafa Urbach saat Usia 16 Tahun Dipuji Penggemarnya

BANGKAPOS.com- Lewat Akun Instagram, Artis Rupawan Nafa Urbach menampilkan memposting foto-foto Untiltomorrow. Bahkan, tidak sedikit penggemarnya melontarkan pujian. Ia disebut tetap menawan meskipun sudah tidak muda lagi.



Melalui akun Instagram-nya, @nafaurnach, Nafa memajang sebuah foto lamanya.



Perempuan berusia 39 tahun mengunggah foto hitam-putih.



Nafa mengenakan jaket kulit hitam yang pertama kali dikenalkan oleh grup band Ramones ke kalangan musik punk dan rock.



Mempercantik penampilannya, unggahan tersebut juga menampilan Nafa yang mengenakan celana jeans kulit.



Pada penampilannya, Nafa memperagakan pose dengan tatapan mata yang tajam. Sedangkan, kedua ibu jari dimasukkan ke dalam saku celana.



Ditambah, Nafa membiarkan rambutnya dikibas pada bagian kiri bahunya.



Pada keterangan uggahan tersebut, Nafa menyebut foto tersebut diambil saat usinya masih 16 tahun.



"Nah ketemu jaduls umur 16 tahun #untiltomorrow," tulis perempuan kelahiran Juni 1980 itu.



Sejumlah warganet mengomentari Nafa Urbach yang awet muda.



"NGGA BERUBAH SIH," tulis akun @fajarnugrs.



"Highlander! Kok dr dulu sampe skrg sama aja mukanya kak?" tulis @dahliawijaya.



"Cantik nya gak berkurang sedikit pun...awet muda bangett idola ku," tulis @rossadini7040.



Untuk diketahui, #untiltomorrow merupakan bentuk tantangan yang dinamakan Until Tomorrow Challenge.



Untuk mengikuti Until Tomorrow Challenge, Anda cukup menyukai (like) postingan pengguna lain yang menyertakan caption Until Tomorrow.



Kemudian, pengguna lain tersebut akan mengirimkan pesan melalui Direct Message (DM).



Pesan itu akan menginstruksikan Anda untuk mengunggah foto dengan gaya yang lucu atau memalukan.



Pesan yang akan diterima kira-kira berbunyi, "Jadi, Anda telah menyukai posting saya, maka Anda juga wajib untuk mengunggah foto memalukan dengan hanya menyertakan caption 'until tomorrow'. Anda juga wajib untuk menandai saya dalam posting itu".



Ketika menerima tantangan ini, terdapat peraturan khusus, yakni Anda untuk tidak boleh menghapus unggahan foto tersebut selama 24 jam ke depan (until tomorrow).





https://medan.tribunnews.com/2020/03/31/foto-foto-untiltomorrow-artis-rupawan-ini-dipuji-penggemarnya-akun-instagramnya-banjir-komentar?page=all