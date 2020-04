Aktor A Frozen Flower, Jo In Sung Dikabarkan Masuk Rumah Sakit Karena Menderita Sakit Lutut

Fan Page of Korean Superstar Jo In Sung

BANGKAPOS.COM -- Aktor Korea selatan, Jo In Sung, dikabarkan menderita sakit dibagian lutunya dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kabar ini langsung diinformasikan oleh agensi aktor yang pernah main dil film tenar A Frozen Flower, IOK Company.

Dijelaskan IOK Company, Jo In Sung merasakan sakit lutut saat menjalani kehidupannya, dan ia harus dirawat di rumah sakit.

Mereka menegaskan, perawatan yang dilakukan Jo In bukan operasi, tetapi prosedur sederhana.

“Jo In Sung merasakan sakit lutut saat menjalani kehidupannya sehari-hari, jadi ia baru saja menerima perawatan. Itu bukan operasi, tetapi prosedur sederhana. Dia akan segera keluar dari rumah sakit,” sebut IOK Company seperti dilansir dari Soompi.com

Menurut agensinya, sakit lutut yang diderita anak asuhnya tidak ada sangkut pautnya dengan syuting film yang dilakukan aktor.

Seperti di ketahui, Jo In Sung baru saja menyelesaikan syuting untuk film dengan sutradara Ryu Seung Wan berjudul "Mogadishu".

“Ini tidak ada hubungannya dengan pembuatan film. Dia menyelesaikan syuting dengan baik," terang mereka

Melansir dari Wikipedia.org, Jo In-sung lahir Cheonho-dong, Gangdong-gu, Seoul, South Korea, 28 Juli 1981.

Ia adalah aktor asal Korea Selatan.

Jo in Sung dikenal karena perannya sebagai peran utama dalam drama Korea What Happened in Bali pada tahun 2004 dan A Frozen Flower pada tahun 2008.

Berbagai film dan serial derama di perankannya, di terakhir Kwon Bob (2013), "My Dear Friend" (SBS, 2016) dan masih banyak lagi lainnya.

Ia juga kerap menerima penghargaan dari hasil kerja kerasnya, seperti 2011, meraih Good Model Prize dan MMA appreciation plaque & the Air Force Chief of Staff award certificate. (Bangkapos.com/Nordin)