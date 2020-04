Chord dan Kunci Gitar Aisyah Istri Rasulullah

BANGKAPOS.COM -- Lagu viral berjudul 'Aisyah Istri Rasulallah' bisa anda didendangkan.

Lagu ini sedang digandrungi oleh banyak pihak dan cukup banyak di cover oleh orang-orang dan mereka mengunggahnya dikanal YouTube.

Berikut chord dan lirik lagu 'Aisyah stri Rasulallah' seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Capo di fret 4

(Intro)

Am Dm G C

F B E

Am Dm

mulia indah cantik berseri..

G C

kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..

Am Dm

sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

hingga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

mencubit hidungnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Intro)

Am Dm G C

F B E Am Dm

mulia indah cantik berseri..

G C

kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..

Am Dm

sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

bila lelah nabi baring di jilbabmu

F B

seketika.. kau pula bermanja

E

mengikat rambutnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Bangkpos.com/Nordin/tribunmanado.co.id)