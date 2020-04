Daftar Game yang Siap Dirilis di Bulan April 2020, Minecraft: Dungeons Hingga Resident Evil 3 Remake

BANGKAPOS.COM - Menginjak bulan April 2020, beberapa pengembang serta publisher tengah bersiap diri untuk merilis game terbaru yang bakal menjadi andalannya masing-masing.

Setidaknya ada puluhan game yang siap dirilis di bulan ini untuk sejumlah platform, baik PC (desktop), PS4, Xbox One, hingga Nintendo Switch.

Beberapa di antaranya bisa dibilang merupakan game hasil polesan ulang alias remake yang dinantikan oleh para pencinta game, seperti Resident Evil 3 Remake dan Final Fantasy 7 Remake.

Versi pertama dari Resident Evil 3 sempat dirilis di untuk pengguna PC, PlayStation (PS1), Sega Dreamcast, hingga Nitendo Gamecube pada tahun 1999.

Ada pula Final Fantasy 7 yang merupakan salah satu game petualangan andalan Square Enix. Game ini dibuat berdasarkan seri Final Fantasy yang sempat dirilis di PS1 dan PC sekitar tahun 1998 silam.

Versi remake dari game ini akan resmi dirilis pada 10 April mendatang setelah beberapa kali mengalami penundaan.

Selain kedua game remake tersebut, ada pula beberapa game yang dikembangkan dan kini hadir di platform baru.

Salah satunya adalah game bergenre fighting yang diadaptasi dari serial anime populer Naruto Shippuden, yakni Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto, yang bakal menyambangi Nintendo Switch pada 24 April mendatang.

Diketahui, game tersebut sebelumnya telah hadir untuk pengguna PC, PS4, dan Xbox One sejak Februari 2016 lalu.

Artinya, ini kabar baik bagi para fans Naruto yang memiliki Nintendo Switch dan ingin bertarung menggunakan karakter favoritnya di dalam game.

Nah, berikut ini adalah daftar game lengkap yang bakal melenggang di bulan April 2020 ini sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Gamesradar, Kamis (2/4/2020).

- Totally Reliable Delivery Service [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch] – 1 April

- Curious Expedition [Nintendo Switch] – 2 April

- Aeolis Tournament [PC, Nintendo Switch] – 3 April

- Curious Expedition [Xbox One] – 3 April

- HyperParasite [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch] – 3 April

- In Other Waters [PC, Nintendo Switch] – 3 April

- Resident Evil 3 Remake [PC, PS4, Xbox One] – 3 April

- Below [PS4] – 7 April

- Disaster Report 4: Summer Memories [PC, PS4, Nintendo Switch] - 7 April

- Convoy [PS4, Xbox One, Nintendo Switch] – 8 April

- Final Fantasy 7 Remake [PS4] – 10 April

- Tharsis [Nintendo Switch] – 11 April

- Someday You'll Return [PC] – 14 April

- Save Your Nuts [PC, Xbox One, Nintendo Switch] – 16 April

- SoundSelf: A Technodelic [PC, PC VR] – 22 April

- Deliver Us The Moon [PS4, Xbox One] – 24 April

- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto [Nintendo Switch] – 24 April

- Predator: Hunting Grounds [PS4] – 24 April

- Trials of Mana [PC, PS4, Nintendo Switch] – 24 April

- Azure Striker Gunvolt: Striker Pack [PS4] – 28 April

- Gears Tactics [PC] – 28 April

- Moving Out [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch] – 28 April

- Sakura Wars [PS4] – 28 April

- Dread Nautical [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch] – 29 April

- Minecraft: Dungeons [Xbox One, PC] - April (TBA)

https://tekno.kompas.com/read/2020/04/02/16450047/inilah-daftar-game-yang-siap-dirilis-di-bulan-april-2020-apa-saja-