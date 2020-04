Di Tengah Wabah Covid-19 Merebak, Petani Ikan Rasakan Kenaikan Harga Lele

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Merebaknya wabah Covid-19 saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang banyak melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, namun ternyata masih ada peluang-peluang usaha yang bisa dimanfaatkan masyarakat agar tetap bisa bertahan dan terus menjalani kehidupan ini.

Pada saat sebelum merebaknya wabah Covid-19, harga ikan lele konsumsi di tingkat petani pembudidaya ikan hanya berkisar Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per kg, bahkan ada pedagang pengepul ikan yang hanya berani membeli cuma Rp 16.000 per kilogram.

Namun ditengah pandemi virus corona ini harga ikan lele malah naik Rp 2.000 hingga Rp 4.000 sehingga sekarang harga ikan lele naik menjadi Rp 22.000 per kilogram.

"Alhamdulillah saat ini harga jual ikan lele konsumsi di tingkat petani pembudidaya ikan mengalami kenaikan sekitar Rp 2.000 - 4.000 per kg, dimana sebelumnya harga Rp 18.000-20.000 per kg sedangkan saat ini harga jual mencapai Rp 22.000 per kg," kata Subarkat, petani pembudidaya ikan lele yang juga Ketua Pokdakan Surya Berkat Sungailiat Kabupaten Bangka, Kamis (02/04/2020) di lokasi kolam ikan.

Diakuinya, penyebab naiknya harga ikan lele konsumsi di tingkat petani ini karena persediaan stok ikan lele saat ini juga agak berkurang, sedangkan permintaan pasar lumayan banyak.

"Syukurlah walaupun ada wabah virus Corona saat ini tapi harga ikan lele di petani malah naik, saat ini banyak para pedagang pengepul ikan yang menghubungi saya minta disuplai ikan lele ke mereka," kata Subarkat.

Diungkapkannya saat ini di tingkat petani stok ikan lele konsumsi masih ada namun ikan lele yang siap atau masuk ukuran panen belum banyak, jadi masih dipanen secara parsial atau terbatas.

Ikan gurame (Bangkapos.com/Edwardi)

Sementara itu Dadang, petani pembudidaya ikan anggota Pokdakan Bunga Bakung Sungailiat mengungkapkan saat ini menyuplai pasokan ikan gurame ke pasaran Supermarket Transmart Pangkalpinang.

"Alhamdulillah kalau pihak Transmart yang minta pasokan ikan gurame minimal sekitar 100 kg, mereka beli seharga Rp 43.000 per kg dan mereka membawa sendiri ikannya ke Pangkalpinang," kata Dadang.

Diakuinya, saat ini untuk pemasaran produksi ikan air tawar para petani tidak mengalami kesulitan, karena permintaan ikan cukup banyak dari para pedagang pengepul ikan dan harga ikan bisa dikatakan cukup stabil.

"Kalau harga ikan lele eceran di pasar ikan bisa mencapai Rp 28.000- 30.000 per kg, sedangkan ikan gurame harga eceran di pasar mencapai Rp 55.000 hingga 60.000 per kg," ungkap Dadang yang juga memiliki lapak di Pasar Senggol Sungailiat ini.

(Bangkapos.com/Edwardi)