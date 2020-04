Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Ough - Main dari Kunci F

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Ough, Kunci Mudah dari F

Intro : C G Dm G C F G

Manis kata baurkan makna

Dm A

Ramah sapa siratkan gelora Interlude : C G Dm G C F G

Di senyummulah tersimpan tanya

Dm Em F

Rasa rindu tak akan pernah hadir dalam kata

Em Am Dm

Selalu berdusta, hampa tiada getar

Em F G

Cinta dari hatimu Ough,., Reff :

F G Am G

Takkan pernah hati ini untukmu

F G Am G

Takkan pernah ku berpaling padamu

F G Am G

Simpan saja semua bujuk rayumu

F G Am

Simpan semua cerita C F G

Telah kau coba ungkapkan rasa

Dm Em F

Namun tiada dapat kuyakinkan ketulusanmu

Em Am

Makna kasihmu

Dm Em F G

Bila sirna ragu di hati wujudkan cinta Oughh,., Balik ke Reff Interlude : F G Am B 4x



F G Am C

Tiada,., tempatmu dihatiku

F G Am C

Sirna,.,. harapanmu terbuai

F G C F

Walau kau selalu coba meraih Balik ke Reff 2x



