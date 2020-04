Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Setengah Hati - Main dari Kunci F

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Setengah Hati, Kunci Mudah dari F

F Em

mestinya tlah ku sadari

Dm

betapa perih

E Am G

cinta tanpa balasmu

C-F Em

harusnya tak ku paksakan

Dm Em

bila akhirnya kan

F G

melukaiku..

[Chorus]

C E Am

mungkin.. ku tak akan bisa

G C F

jadikan dirimu

Em Dm F G

kekasih yang seutuhnya mencinta

C E Am

namun.. ku relakan diri

G C F

jika hanya setengah hati

Fm A# C

kau sejukkan jiwa ini

F Em

ku hanya terus berharap

Dm

suatu hari kau

C C-Dm-Em

mampu sadari

F Em

tiada yang pernah mengerti

A Dm Em

seperti kusetulus hati

F G

mencintamu

F Em

mestinya tlah ku sadari

Dm

betapa perih

E Am G

cinta tanpa balasmu

C-F Em

harusnya tak ku paksakan

Dm Em

bila akhirnya kan

F G

melukaiku..

[Chorus]

C E Am

mungkin.. ku tak akan bisa

G C F

jadikan dirimu

Em Dm F G

kekasih yang seutuhnya mencinta

C E Am

namun.. ku relakan diri

G C F

jika hanya setengah hati

Fm A# C

kau sejukkan jiwa ini

[Interlude] E Am A#m-D#-G#

Gm Fm-Gm-G#-A#m-G G..

[Chorus]

C E Am

mungkin.. ku tak akan bisa

G C F

jadikan dirimu

Em Dm F G

kekasih yang seutuhnya mencinta

C E Am

namun.. ku relakan diri

G C F

jika hanya setengah hati

Fm A#

kau sejukkan jiwa

C

mungkin..

E Am

ku tak akan bisa

G C F

jadikan dirimu

Em Dm F G

kekasih yang seutuhnya mencinta

C E Am

namun.. ku relakan diri

G C F

jika hanya setengah hati

Fm A# C F C

kau sejukkan jiwa ini..