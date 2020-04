AGIS Pulanglah, Mamak Sakit! Tolong Info Keberadaan Anak Ini

BANGKAPOS.COM -

AGIS pulanglah, mamak sakit keras!

Pesan itulah yang disampaikan ibunda Fadila Agiesti (12), Meliya kepada Bangka Pos via telepon Jumat (3/4).

Putri satu-satunya ini sudah tidak pulang ke rumah sejak Kamis (26/3) lalu.

Orangtua, kerabat dan berbagai pihak terus melakukan pencarian pelajar SMPN 9 Pangkalpinang ini.

Namun belum menemukan hasil.

"Tolonglah pak, saya sedang sakit," kata Meliya sembari menangis.

Paman Agis, AM Rizal menceritakan sempat ada komunikasi terakhir pada Minggu (29/3) via telepon.

Agis sendiri sudah meninggalkan rumah sejak Kamis (26/3) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kala itu, Agis pamit kepada neneknya (nyai) untuk mengunjungi rumah ayahnya yang terletak tidak jauh atau sekitar 10 langkah.

Sehari-hari, Agis tinggal bersama nyainya di Jalan Pikas I Dekat Stadion Depati Amir Gabek Pangkalpinang.

"Nyai aku mau ke rumah ayah," kata Rizal mengulangi perkataan Agis kepada nyainya.

Ketika ini, nyai Agis sedang mencuri piring di belakang.

Ia pun memberikan izin karena rumah ayahnya dekat.

Namun, semua berubah ketika berjam-jam Agis tak kunjung pulang ke rumah.

Nyainya pun khawatir dan langsung mengecek ke rumah ayahnya.

Ternyata, Agis tak di sana.

Informasi yang didapat Rizal, saat pamit itu Agis sudah berpakaian rapi dan seperti orang mau jalan-jalan.

"Kelihatan dia baru mandi, rapi baju e," sebut Rizal.

TELEPON AKTIF

Sejak hilang itu, Rizal sempat mencoba menghubungi nomor ponsel milik Agis.

Tepatnya pada Minggu (29/3), ada komunikasi aktif dengan Agis.

"Sempat ngobrol. Aku tanya udah makan belum, posisi di mana, aku jemput," kata Rizal mengulangi percakapannya dengan Agis via telepon.

Sejak itu, Rizal dan pihak keluarga belum menemukan titik terang keberadaan Agis.

Dalam kesehariannya, Rizal menilai Agis adalah anak yang periang.

Ia sangat suka menari, itu dibuktikan keiikutsertaannya pada ekstrakurikuler menari di sekolah.

"Kalau di rumah dia (Agis) baik-baik saja. Memang anaknya aktif. Kalau diomelin sekali-sekali wajar sama orangtua," cerita Rizal.

Sejauh ini pihak keluarga juga telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Bahkan, teman-teman dekat di sekolah dan lainnya pun terus diupayakan untuk menggali informasi lebih jauh soal keberadaan Agis.

Diharapkan semua pihak bisa membantu mencari dan menginformasi jika melihat Agis kepada pihak keluarga. (Bangkapos.com/edy yusmanto)

Data :

1. Fadilah Agiesti

2. Usia 12 tahun

3. Sekolah di SMPN 9 Pangkalpinang

4. Alamat Jalan Pikas I Dekat Stadion Depati Amir Gabek-Pangkalpinang

5. Nama ayah : Julius Erwin

6. Nama ibu : Meliya

7. Nama paman : AM Rizal

8. Nomor keluarga (085273609412 dan 082281333216)

Sumber : AM Rizal