BANGKAPOS.COM --Fantastis, Luna Maya Pernah Ditawar Rp600 Juta Untuk Temani Pengusaha : Sorry Aku Ngak Jualan

Artis Luna Maya baru-baru ini menceritakan pengalaman tak menyenangkan yang menimpan dirinya pada Januari 2020 silam.

Adapun mantan kekasih Ariel Noah ini bercerita dirinya pernah 'ditawar' senilai Rp 600 juta.

Pemeran film Suzzanna Bernapas Dalam Kubur ini pun tak mau menyalahkan jika masih ada orang beranggapan artis, terutama artis wanita, memiliki pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan prostitusi.

"Sebenarnya ini berhubungan dengan kejadian beberapa tahun lalu ya. Ada sempat kejadian daftar nama-nama artis yang ikutan prostitusi online.. gitu," kata Luna Maya dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Luna Maya, pada Rabu (1/4/2020).

"Ada inisial nama LM. Orang langsung... infotainment, berita-berita langsung (berpikiran) Luna Maya. LM itu pasti Luna Maya," lanjutnya.

Luna Maya mengatakan dia sudah memberi klarifikasi soal itu.

Namun dia mengakui tidak bisa memaksa orang percaya atau tidak pada klarifikasinya.

"For sure, it's not me," ujar Luna Maya dengan nada kalem.

Luna Maya (YouTube Luna Maya)

Luna Maya kemudian menceritakan seorang makeup artist menawarnya untuk menemani seorang pengusaha.