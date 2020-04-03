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HP Seri Terbaru Samsung Galaxy S20 Ultra hingga Galaxy M11, Cek juga Harga HP Samsung April 2020

Samsung mengeluarkan seri terbaru Galaxy S20 Ultra, Galaxy X Flip, Galaxy M31, Galaxy M21, dan seri terbarunya Galaxy M11

HP Seri Terbaru Samsung Galaxy S20 Ultra hingga Galaxy M11, Cek juga Harga HP Samsung April 2020
GSMArena.com
Samsung Galaxy M21, Ponsel dengan Chipset Exynos 9611, Rilis 16 Maret 

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini Samsung telah mengeluarkan seri terbarunya, mulai dari Galaxy S20 Ultra, Galaxy X Flip, Galaxy M31, Galaxy M21, dan seri terbarunya Galaxy M11

Dikutip dari gsmarena.com, Galaxy M11 pertama kali diluncurkan pada 30 Maret 2020.

Sebelum Galaxy M11, Galaxy M12 dan Galaxy M13 telah lebih dulu dirilis pada awal Maret 2020.

Galaxy M11 memiliki layar seluas 6,4 inci dengan resolusi HD Plus (720 x 1.560 piksel).

Smartphone ini memiliki bobot 197 gramm yang didukung dengan SoC Qualcomm Snapdragon 450 (fabrikasi 14 nm), dengan CPU Cortex A53 octa-core 1,8 GHz

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Konfigurasi RAM dan memori internal, yakni 3 GB/32 GB dan 4 GB/64 GB.

Terdapat pula slot kartu microSD yang bisa menampung hingga kapasitas 512 GB.

Sementara, Galaxy M11 memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh dengan fast charging 15 watt

Galaxy M11 hadir dengan tiga pilihan warna, mulai dari hitam, biru, dan ungu.

Selain Galaxy M11, berikut daftar seri dan harga smartphone Samsung lainnya.

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Galaxy M11
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Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
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