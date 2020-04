Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Langit Tujuh Bidadari - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Langit Tujuh Bidadari, Kunci Mudah dari C

[Intro] C D C D C D

Ingin ku meraih bintang

C D

ku ingin seperti bintang

C D

Cahyanya tebarkan.. rasa indah di

Am Bm

hati yang kilaunya

C A

taburkan bi..as

D

bias cinta.. [Chorus]

C

Ku yakin ku bisa..

G

bawamu.. terbang ke angkasa

Am

Menembus pelangi..

B E

lewati langit tujuh bidadari

C B

Ku yakin ku bisa.. temani..

Em A D

jasadmu.. sepanjang umurku.. C D

Bila malam tanpa bintang

C D

ku akan menjadi bintang

C D

Kan ku beri terang

Am

hingga rasa benderang

Bm C

membuatmu bahagia

A D

sepan..jang hangatnya malam [Chorus]

C

Ku yakin ku bisa..

G

bawamu.. terbang ke angkasa

Am

Menembus pelangi..

B E

lewati langit tujuh bidadari

C B

Ku yakin ku bisa.. temani..

Em A D

jasadmu.. sepanjang umurku.. C

Ku yakin ku bisa..

G

bawamu.. terbang ke angkasa

Am

Menembus pelangi..

B E

lewati langit tujuh bidadari

C B

Ku yakin ku bisa.. temani..

Em A D

jasadmu.. sepanjang umurku.. [Interlude] C D C D

C D C B [Chorus]

C

Ku yakin ku bisa..

G

bawamu.. terbang ke angkasa

Am

Menembus pelangi..

B E

lewati langit tujuh bidadari

C B

Ku yakin ku bisa.. temani..

Em A D

jasadmu.. sepanjang umurku.. C

Ku yakin ku bisa..

G

bawamu.. terbang ke angkasa

Am

Menembus pelangi..

B E

lewati langit tujuh bidadari

C B

Ku yakin ku bisa.. temani..

Em A D

jasadmu.. sepanjang umurku.. [Ending] C D C D

C D C D



Chord dan Lirik Lagu Ada Band (TRIBUNNEWS)

