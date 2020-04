Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Manja - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Manja, Kunci Mudah dari C

C Am

Manja kau dambaku

Dm C G

resahmu mengusik hatiku

C Am

Sudikah dirimu

Dm C A# G

Maafkan s'gala kecurangan diriku

[Chorus]

F Em A

Dan bila mentari esok kan bersinar lagi..

Dm G C

Ku ingin candamu warnai hariku

F Em A

Dan bila esok kau tiada hadir temaniku..

Dm A# G

Tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu

C Am

Haruskah diriku

Dm C G

Tuk bersujud di hadapmu

C Am

Mestinya kau tahu

Dm C A# G

Betapa besar merindunya jiwaku..



[Chorus]

F Em A

Dan bila mentari esok kan bersinar lagi..

Dm G C

Ku ingin candamu warnai hariku

F Em A

Dan bila esok kau tiada hadir temaniku..

Dm A# G

Tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu

[Interlude] C Am Dm C A# G

[Chorus]

F Em A

Dan bila mentari esok kan bersinar lagi..

Dm G C

Ku ingin candamu warnai hariku

F Em A

Dan bila esok kau tiada hadir temaniku..

Dm A# G

Tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu, woo..

F Em A

Dan bila mentari esok kan bersinar lagi..

Dm G C

Ku ingin candamu warnai hariku

F Em A

Dan bila esok kau tiada hadir temaniku..

Dm A# G

Tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu

C C

Manja.. sayangku