Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Nadia - Main dari Kunci D

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ada Band - Nadia, Kunci Mudah dari D

[Intro] D C#m Bm A Em A D D C#m Bm A

Nadia kau keindahan wanita

Em B Em A G F#m Em

Pujaan setiap pria, seluruh dunia kau gapai

D C#m Bm A

Tetapi dirimu kini terhanyut

Em B Em

Di lautan kesedihan

A G F#m Bm

Saat dia tinggalkan dirimu yang sudah

Em A D

Merasa raih sgalanya [Reff I]

Gm C F A#

Memang takkan semudah dirimu

Em A D

Balikkan telapak tangan

Gm C F A#

Kadang kau pun harus merasakan

Em A D

Pahit manisnya dunia... D C#m Bm A

Kuingin bawamu dengar nyanyian

Em B Em A G F#m Em

Ombak dan nyiur di pantai, kan kubisikkan cinta D C#m Bm A

* Nadia kudamba kau sejak dulu

Em B Em

Yakinlah pada diriku

A G F#m Bm

Kau hanya sebutir mutiara indah

Em A D

Di tengah luas samudera Balik ke Reff I [Reff II]

Gm C F A#

Ku kan menjadi sang pangeranmu

Em A D

Yang ada dalam mimpimu

Gm C F A#

Bahagiakan dirimu selamanya

Em A D

Dalam kasih abadi... [interlude] Gm A D 2x

Balik ke Reff I, Reff II, *



