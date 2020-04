Wow, Harga Emas Antam Bisa Tembus Rp 1 Juta Per Gram

BANGKAPOS.COM - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Jumat (3/4/2020) kembali pecahkan rekor tertinggi. Beberapa kalangan menilai kenaikan emas Antam berpotensi kembali berlanjut dan menguji level psikologis baru.

Merujuk situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam naik Rp 26.000 menjadi Rp 944.000. Kenaikan juga terjadi untuk harga pembelian kembali atau buyback. Tercatat harga buyback emas Antam mengalami kenaikan Rp 23.000 menjadi Rp 845.000.

Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf menuturkan emas Antam masih akan berada dalam tren bullish ke depannya. Ia menilai selama persebaran virus corona belum ada indikasi mereda, harga emas Antam masih akan prospektif.

“Dengan Amerika Serikat (AS) menjadi episentrum persebaran virus corona akan membuat investor kembali melirik dolar AS. Penguatan dolar AS akan menopang harga emas Antam,” tutur Alwi ketika dihubungi Kontan.co.id, Jumat (3/4).

Terlebih lagi Alwi menyebut harga emas spot dunia juga terhitung cukup tinggi. Sehingga kedua faktor tersebut akan menguntungkan sekaligus menjaga tren bullish emas Antam.

Sebagai informasi, merujuk Bloomberg, harga emas spot saat ini berada di level US$ 1.611,27 per ons troi.

Alwi juga menambahkan tren bullish emas Antam ini akan terus menguji level resistance baru. Untuk jangka pendek Alwi bilang emas Antam akan menguji level resistance Rp 950.000 per gram.

“Tapi bukan tidak mungkin, emas Antam akan menguji level psikologis Rp 1.000.000 per gram,” tambah Alwi.

Berbeda dengan Alwi, analis Hfx Berjangka Ady Phangestu melihat kenaikan emas Antam saat ini justru bersifat sementara. Akan tetapi, Ady juga tak menampik emas Antam akan menguji level psikologis Rp 1.000.000.