DORNA Sports Bantu Finansial Tim Satelit MotoGP Selama Pandemi Virus Corona

BANGKAPOS.COM - Organisasi Penyelenggara Balapan MotoGP (Dorna Sports) resmi mengumumkan akan membantu tim satelit kelas MotoGP serta semua tim Moto2 dan Moto3 terkait masalah finansial.

Bantuan keuangan itu diberikan Dorna Sport terkait krisis selama pandemi virus corona atau Covid-19 yang saat ini mempengaruhi dunia olahraga, termasuk MotoGP.

Dorna Sport, Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM), dan para pemegang saham, memastikan akan memberikan bantuan finansial untuk tim satelit kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3.

"Melalui Asosiasi Road-Racing tim internasional, tim independen MotoGP masing-masing akan menerima sejumlah pembayaran di muka selama bulan April, Mei, dan Juni, terlepas apakah aktivitas bisa dimulai kembali atau tidak," bunyi pernyataan Dorna Sports dikutip dari laman resmi MotoGP.

"Hal ini untuk menjamin kesejahteraan ekonomi tim independen dan staf mereka, serta mengamankan nafkah mereka di masa depan," lanjut bunyi pernyataan Dorna Sports.

