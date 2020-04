BANGKAPOS.COM--Hasil Studi Kolaborasi Klaim Temukan Obat Anti Parasit Bisa Bunuh Corona dalam Waktu 48 Jam

Sebuah studi kolaboratif menunjukkan ada obat anti-parasit yang sudah tersedia di seluruh dunia, yang mampu membunuh Virus Corona dalam kurun waktu 48 jam.

Studi ini dipimpin Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) dengan Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), joint venture antara University of Melbourne dan Rumah Sakit Royal Melbourne.

Dr Kylie Wagstaff dari Monash Biomedicine Discovery Institute, pemimpin penelitian itu mengatakan, para ilmuwan telah menunjukkan obat anti-parasit yang dimaksud adalah Ivermectin.

Ivermectin, katanya, mampu menghentikan pertumbuhan virus SARS-CoV-2 yang terjadi dalam kultur sel selama kurun waktu 48 jam.

“Kami menemukan bahwa dosis tunggal Ivermectin pada dasarnya dapat membunuh virus jenis RNA dalam jangka waktu 48 jam."

"Dalam 24 jam pertama bahkan kami menemukan dampak pelemahan yang sangat signifikan,” kata Dr Wagstaff melalui siaran pers dari PRecious Communications, mewakili Monash University, dan diterima Wartakotalive, Sabtu (4/4/2020).

Ivermectin merupakan obat anti-parasit yang sudah disetujui FDA dan juga terbukti efektif secara in vitro ampuh dalam mengobati berbagai virus termasuk virus HIV, Dengue (DBD), Influenza, dan Zika.

Dr Wagstaff mengingatkan, pengujian yang dilakukan masih bersifat in vitro atau masih kultur suatu sel, dan perlu pengujian lebih lanjut untuk penggunaan dosis terhadap manusia.

"Ivermectin sudah cukup banyak digunakan dan diyakini sebagai obat yang aman," katanya.