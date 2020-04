Kenang Video Jogetnya Viral 11 Tahun Lalu, Marshanda : Dibilang Gila Hampir se-Indonesia

BANGKAPOS.COM - Artis peran Marshanda baru saja membuat akun TikTok.

Melalui akun Instagram-nya, @marshanda99, ia mengenang videonya jogetnya yang viral 11 tahun lalu dan menghubungkannya dengan TikTok.

"So, gua dedikasiin akun TikTok gue, semua video di dalamnya, untuk kegilaan gue, yang amazing," kata Marshanda seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Marshanda menyebut, dia pernah dikatai gila ketika dulu mengunggah videonya sambil bernyanyi dan berjoget.

Ibu satu anak ini lalu menyindir orang-orang yang dulu mem-bully-nya gara-gara video itu.

"Pada tahun 2009 gue upload video gue nyanyi sambil joget dibilang gila sama hampir se-Indonesia. Tapi sekarang? Sedunia upload video mereka lagi nyanyi sambil joget-joget dan disebut apa? TikTok," ucapnya.

Kini, TikTok telah mendunia.

Karena itu, pemilik nama lengkap Andriani Marshanda itu menolak jika disebut mengikuti tren zaman sekarang karena membuat akun TikTok.

Namun sebaliknya, Marshanda merasa sebagai pembuat tren tersebut. "Why? Because i wanna celebrate myself to my TikTok.

Why? Because I never follow the trend. I am the trend," ucapnya.

