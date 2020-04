PENAMPAKAN Sosok Hitam Misterius dalam Video Menari Anak Mayangsari

BANGKAPOS.COM - Sosok sekelebat bayangan hitam membuat Khairani Trihatmodjo merinding dan terkejut. Anak penyanyi Mayangsari saat itu tengah asik menari diiringi musik.

Penampakan sosok misterius itu tak sengaja terekeam ketika Khairani sedang membuat video di instagram. Ya, ia diteror sosok bayangan hitam dan langsung menghentikan kegiatannya.

Setelah itu, ia kemudian membuat lingkaran merah yang menandakan bahwa ada sosok bayangan hitam.

Khirani Trihatmodjo merinding saat bayangan hitam terekam dalam video instagram stories-nya.

Bayangan hitam itu terlihat lewat saat Khirani Trihatmodjo asik menari diiringi musik di dalam sebuah ruangan gelap.

Alhasil, anak penyanyi Mayangsari itu langsung kaget dan terkejut saat menyadari ada bayangan misterius.

Mengutip video singkat Insta Storiesnya, @khiranitrihatmodjo gadis yang akrab disapa Khiran itu sedang asyik menari.

Diiringi lantunan musik, Khirani Trihatmodjo terlihat berada di dalam ruangan yang gelap.



Namun, saat sedang asik menari, tiba-tiba terlihat bayangan hitam lewat di belakang Khiran dan ikut tertangkap kamera.



Tak lama, gadis 14 tahun itu menyadari adanya bayangan hitam misterius tersebut.



Khairani pun menoleh ke belakang dan terlihat memasang ekspresi kaget.



Gadis berambut panjang tersebut lantas mematikan kamera yang dia gunakan sebagai alat perekam video.



Khirani Trihatmodjo juga menandai letak bayangan hitam itu dengan lingkaran merah.



'Did any of ya'll saw that? (Apakah ada yang melihat itu),' tulis Khirani Trihatmodjo.