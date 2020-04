Spesifikasi Samsung Galaxy Note 20, Kameranya Mirip Galaxy S20 Ultra

BANGKAPOS.COM - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Samsung diprediksi bakal meluncurkan smartphone teranyar dari seri Galaxy Note pada 2020.

Meski waktunya belum jelas, seorang pembocor gadget bernama Roland Quandt baru-baru ini mengumbar penampakan desain bagian belakang perangkat penerus Galaxy Note 10 yang diduga bernama Galaxy Note 11 atau Galaxy Note 20.

Lewat sebuah unggahan di jejaring sosial Twitter, ia memampang sejumlah gambar yang disebut menampilkan cangkang pembungkus ponsel untuk Galaxy Note 11 Plus/20 Plus.

Spesifikasi kamera Galaxy Note 11/Note 20 pun diduga bakal serupa dengan Galaxy S20 Ultra, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari SamMobile, Kamis (2/4/2020).

Here's a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too).

Tak menutup kemungkinan pula ponsel tersebut hadir dengan embel-embel "Ultra", alias Galaxy Note 11 atau Note 20 Ultra.

Selain desain kamera belakang, tombol-tombol kendai pada Galaxy Note 20 juga terlihat disematkan di bingkai sebelah kanan, alih-alih di kiri seperti Galaxy Note 10.

Belum bisa dipastikan apakah informasi yang dibeberkan Quandt akurat atau tidak, mengingat sifatnya baru sekadar bocoran. Samsung sendiri masih belum mengungkap informasi resmi tentang perangkat yang bersangkutan.

Vendor smartphone asal Korea Selatan itu biasanya menggelar acara sekitar bulan Agustus untuk meluncurkan perangkat Galaxy Note terbaru. Namun, wabah virus corona yang merebak saat ini bisa saja berdampak pada peluncuran ponsel tersebut.

