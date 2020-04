Kalung Biru yang Diklaim Penangkal Virus Dinyatakan Hoaks oleh Pakar Kesehatan, Ada Artis yang Pakai

BANGKAPOS.COM -- Semenjak pandemik global virus corona meningkat angka infeksinya, sebuah kalung buatan Jepang diklaim bisa menangkal beragam jenis virus.

Kalung biru yang digantung di leher disebut memiliki kandungan yang ampuh menangkal virus lantaran memiliki kandungan senyawa kimia protein dan clorine dioxide.

Tak sedikit yang percaya jika kalung itu sakti menangkal virus karena kandungan senyawa kimianya.

Misalnya, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, ikut menggantungkan kalung itu di leher mereka.

Melasir dari Nova.id, kalung itu diklaim hoaks menangkal virus, termasuk Covid-19.

dr. Mita menyampaikan hal ini lewat akun Instagram pribadinya @drmita.spkk.

"Konon kabarnya benda ini lahi naik daun, memanfaatkan "kepanikan" dan "ketidaktahuan" masyarakat, apapun dengan embel-embel anti virus pasti laris.. ternyata HOAX!!!!" tegas dr Mita.

"Semoga ga diserang mba2 jastipan ya aku abis ini," seloroh dr. Mita.

dr. Mita berkata, penggunanya jangan berharap lebih dengan fungsi dari kalung penangkal virus, selain untuk hiasan semata.

"Oh si artis itu pake, aku juga pake ah... ya boleh aja sih beli, tapi ya gak usah mengharapkan apa-apa dari benda kalung so called (yang disebut) 'virus shut out ini' buat hiasan doang ya bolehlah," tulisnya lagi.