Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cantik - Kahitna - Main dari Kunci C

Intro: C



C F C

Cantik… ingin rasa hati berbisik

F Em Dm

Untuk melepas keresahan dirimu oh



(*)

C F C

Cantik… bukan ku ingin menganggumu

F Em Dm

Tapi apa arti merindu selalu wowo wo



(#)

F Dm

Walau mentari terbit di utara

F Bb G

Hatiku hanya untukmu



Reff:

C Am

Ada hati yang termanis dan penuh cinta

Dm G

Tentu saja kan ku balas seisi jiwa

C Am

Tiada lagi tiada lagi yang ganggu kita

Dm F G C

Ini kesungguhan sungguh aku sayang kamu



Musik: C



Kembali ke: (*), (#), Reff



F Em

Ingin ku berjalan menyusuri cinta

Dm F G

Cinta yang abadi untukmu s’lamanya

A D

Hey ya ya ya hey ya



Musik: Bm C F



Kembali ke: Reff 2x



C Am

Hey ya ya ya hey ya

Dm F G C

Ini kesungguhan sungguh aku sayang kamu

