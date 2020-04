Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Satu-satunya - Main dari Kunci G

BANGKAPOS.COM - Iwan Fals adalah salah satu penyanyi legendaris Indonesia. Legenda hidup yang bernama asli Virgiawan Listanto ini dikenal dengan lagu-lagu baladanya yang menuturkan realitas keseharian dan kritik sosial yang dibungkus dalam nada yang indah dan lagu yang merdu.



Dalam lagunya, penyanyi yang selalu memainkan gitar ini memotret kehidupan dan sosial-budaya di akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Banyak hal yang jadi tema lagunya misalnya kritik atas DPR yang dituangkan dalam lagu Wakil Rakyat, nasib guru dalam Oemar Bakrie, tema dunia malam seperti Lonteku, bencana seperti Ethopia, sampai untuk tokoh seperti Hatta.

Berikut ini Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Iwan Fals - Satu-satunya, Kunci Mudah dari G



[Intro] G Em Am D



G Em

haruskah aku bertekuk lutut



Am D

memohon kau terima diriku



Bm E

kalau perlu kau belah dadaku



Am D

agar kau tahu isi dalam hatiku



[Chorus]



G Bm Em

karena hatiku mengatakan kamu..



Am

yang paling mengerti



D

diantara yang mengerti..



G Bm Em

dan hidupku berharap padamu



Am

lewat lagu ini..



Bm Cm G

aku ungkapkan perasaanku



G Em

cintaku tak terukur dalamnya



Am D

pengorbananku tak ada habisnya



Bm E

apalagi yang harus ku lakukan



Am

tuk yakinkan hanya kaulah



D D D7 G

satu-satunya.. satu satunya



[Chorus]



G Bm Em

karena hatiku mengatakan kamu..



Am

yang paling mengerti



D

diantara yang mengerti..



G Bm Em

dan hidupku berharap padamu



Am

lewat lagu ini..



Bm Cm G

aku ungkapkan perasaanku



[Interlude] G C G Am



Em Am G D



[Chorus]



G Bm Em

karena hatiku mengatakan kamu..



Am

yang paling mengerti



D

diantara yang mengerti..



G Bm Em

dan hidupku berharap padamu



Am

lewat lagu ini..



Bm Cm G C

aku ungkapkan perasaanku



Am Bm Cm

lewat lagu ini aku ungkapkan



G C

perasaanku

G D/F# E

apalagi yang harus ku lakukan



Am

tuk yakinkan hanya kaulah..



D

satu-satunya





