Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Maaf Susah Dengar Kata Maaf - Main dari Kunci E

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Maaf Susah Dengar Kata Maaf, Kunci Mudah dari E

[Intro] E..

E B E E F#m G# C#m

dulu semuanya begitu indah

Bm E A

tapi kini bagaikan halusinasi

F#m E F#m

semudah engkau berjanji

Bm B E

semudah itu engkau lupakan E F#m G# C#m

ranting yang patah mungkin pertanda

Bm E A

harus aku menjauh dari dirimu

F#m E F#m

yang seakan tersadari

Bm B E

kau lupakan cinta indah ini [Chorus]

E E/G# A B G#m

berulang kali engkau lukai

C#m F#m B

berulang kali kau buat

E

kesalahan yang sama

E E/G# A B

meski hatiku.. masih

E B/D#-C#m A

menyimpan cin--ta kepadamu..

F#m B E

maaf susah dengar kata maaf.. E F#m G# C#m

relung hatikupun mengakui

Bm E A

ku tak bisa berpisah dari dirimu

F#m E F#m

sungguh aku masih sama

Bm B E

namun engkau tak lagi sama.. [Chorus]

E E/G# A B G#m

berulang kali engkau lukai

C#m F#m B

berulang kali kau buat

E

kesalahan yang sama

E E/G# A B

meski hatiku.. masih

E B/D#-C#m A

menyimpan cin--ta kepadamu..

F#m B E

maaf susah dengar kata maaf.. A B E

katamu engkau sesali..

A B G# C#m

dan mengatakan banyak maaf

D

tak bisa diterima..

A B C

tapi hati masih cinta.. [Chorus] [Overtone]

F F/A A# C Am

berulang kali engkau lukai

Dm Gm C

berulang kali kau buat

F

kesalahan yang sama

F F/A A# C

meski hatiku.. masih

F C/E Dm A#

menyimpan cinta kepadamu

Gm C F

maaf susah dengar kata maaf.. [Interlude] A# C Am Dm Gm C F F F/A A# C

meski hatiku.. masih

F C/E Dm A#

menyimpan cinta kepadamu

Gm C F Dm

maaf susah dengar kata maaf..

A# Am Gm C F F C F

maaf susah tuk mendengar.. maaf..



Chord dan Lirik Lagu Kahitna (TRIBUNNEWS)

