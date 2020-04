Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Menanti - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kahitna - Menanti, Kunci Mudah dari C

C

kemarin.. ku nanti

Dm

kehadiran dirimu

A# G

kedatangan cintaku

C

mengapa (oh mengapa)

C

tak kunjung tiba (tak kunjung tiba)

Dm

dan ku dengar cerita

F G

kau berdua dengannya

(Chorus)

C Am F

dimanakah janji indah itu

G C

yang dulu kau ungkap takkan

Am Dm E7

terbagi yang lain..

Am G F

bila memang.. kau ingkari

G C F C Dm

takkan ku menanti..

A# G

haruskah kau ulangi..

C

haruskah.. aku mengerti

Dm

bila pelangi cinta

F G

berselimutkan dusta.. oh..

(Chorus)

C Am F

dimanakah janji indah itu

G C

yang dulu kau ungkap takkan

Am Dm E7

terbagi yang lain..

Am G F

bila memang.. kau ingkari

G G#

takkan ku menanti

G#

haruskah ku sesali

Fm

tiada arti lagi

G#

terkadang ku sesali

Dm

tak ada arti lagi

G F A# D# G A

indahnya meniti mimpi.. ouwo..

(Chorus)

D Bm G

dimanakah janji indah itu

A D

yang dulu kau ungkap takkan

Bm Em

terbagi yang lain..

D Bm G

dimanakah janji indah itu

A D

yang dulu kau ungkap takkan

Bm Em F#7

terbagi yang lain..

Bm A G

bila memang.. kau ingkari

A D Bm G

takkan ku menanti..

(Intro) A-G-F#m B Em-F#m-G-A

D Bm G

dimanakah janji indah itu

A D

yang dulu kau ungkap takkan

Bm Em F#7

terbagi yang lain..

Bm A G

bila memang.. kau ingkari

A D Bm G

takkan ku menanti..

A Bm A E A

takkan ku menanti..

F A# D# D

takkan ku menanti..



(*)