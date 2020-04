Sepakan Voli Luis Garcia Jinakkan Juventus

BANGKAPOS.COM - Luis Garcia turut membantu Liverpool mengamankan tiket semifinal Liga Champions 2004-2005 kala bertemu Juventus di perempat final.

Liverpool menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama perempat final Liga Champions 2004-2005.

Pada babak perempat final, Liverpool menghadapi wakil dari Italia, Juventus.

Leg pertama antara Liverpool dan Juventus digelar pada 5 April 2005.

Liverpool mampu unggul cepat pada menit ke-10 melalui gol voli kaki kiri dari Sami Hyypia dari dalam kotak penalti.

Tendangan sudut Steve Finnan sempat disundul oleh pemain belakang Juventus dan bola mengarah ke kaki Sami Hyypia.

Tanpa melakukan ancang-ancang, bek asal Finlandia tersebut melepaskan tendangan voli tanpa mampu dijangkau oleh Gianluigi Buffon.

Lima menit berselang tepatnya pada menit ke-25, Luis Garcia mampu menambah keunggulan The Reds menjadi 2-0 lewat sepakan voli indahnya dari luar kotak penalti.

Mendapat sodoran umpan dari Steven Gerrard, Luis Garcia tanpa mengontrol bola langsung melepaskan tendangan voli lewat kaki kirinya dari jarak 22 meter.

Sepakan voli winger asal Spanyol tersebut tidak mampu digapai oleh Gianluigi Buffon dan membuat ia harus memungut bola untuk kedua kalinya.

