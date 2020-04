Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Beraksi - Main dari Kunci D

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Beraksi, Kunci Mudah dari D

[Intro] D D-D#-D D F-G-D#



D D-D#-D D-F-G-C-D



D

ketika siapa saja sendirian

berdiam diri tak ada hiburan

jika kau merasakan kesepian

datang kemari kita senang-senang



G

semua berdiri



F C D

waktunya beraksi



D

penindasan kekerasan nggak jaman

kami datang membawa perdamaian

ciptakan suasana tak terlupakan

lantangkan suaramu dan teriakkan



G

alunan distorsi



F C D

kotak pun beraksi



D

yang ada di sana yang ada di sini



F C

semua ikut bernyanyi



D

hey... yang datang di sini jangan bikin keki



F C

bikin suasana happy



D A# D A#

beraksi



D A# D A#

beraksi



[Interlude] D F A# C (3x)



D

hey... yang ada di sana semua bernyanyi



D

hey... yang ada di sini semua happy



D

hey... yang ada di sana yang ada di sini



F C

semua ikut bernyanyi



D

hey... yang datang di sini jangan bikin keki



F C

bikin suasana happy



[Coda] D D-D#-D D F-G-D#



D D-D#-D D-F-G-C-D





