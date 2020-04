Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Pelan Pelan Saja - Main dari Kunci C

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Pelan Pelan Saja, Kunci Mudah dari C

(Intro) C F C Em F G

ku tahu.. kamu pasti rasa

C F G

apa yang ku rasa..

C Em F G

ku tahu.. cepat atau lambat

Am Dm G

kamu.. kan mengerti.. C Em F G

hati bila di paksakan

C F G

pasti.. takkan baik..

C Em F G

pantasnya kamu mencintai..

Am Dm E Am

yang juga cintai dirimu..

-G F G

cinta kamu.. (Chorus)

F G C

lepaskanlah.. ikatanmu..

Dm G C Em

dengan aku.. biar kamu senang

F G C -G/B Am

bila berat.. melupakan a--ku..

F Dm C

pelan-pelan saja.. C Em F G

tak ada.. niat menyakiti..

C F G

inilah hatiku..

C Em F G

pantasnya kamu mencintai..

Am Dm E Am

yang juga cintai dirimu..

-G F G

cinta kamu.. (Chorus)

F G C

lepaskanlah.. ikatanmu..

Dm G C Em

dengan aku.. biar kamu senang

F G C -G/B Am G

bila berat.. melupakan a--ku..

F Dm C

pelan-pelan saja.. (Int.) Am G F E

Am G F E

Am G F.. -Em Dm G C

pelan-pelan saja.. (Chorus)

F G C

lepaskanlah.. ikatanmu..

Dm G C Em

dengan aku.. biar kamu senang

F G C -G/B Am

bila berat.. melupakan a--ku.. Dm Em F

pelan-pelan saja..

-Em Dm G C

pelan-pelan saja..

F

(lepaskan aku..)

C

(lepaskan aku..)

F C

(lepaskan aku) pelan-pelan saja..



Chord dan Lirik Lagu Kotak (TRIBUNNEWS)

