Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Selalu Cinta - Main dari Kunci F#

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Selalu Cinta, Kunci Mudah dari F#

[Intro] F# F#

kamu tanya, aku menjawab

B

kamu minta, aku berikan

G#m C#

ku sayangi kamu F#

ku bicara, kamu yang diam

B

ku mendekat, kamu menghindar

G#m C# F#

separah inikah kamu dan aku [Chorus]

F# F#7

bagaimana bisa aku tak ada

B

di setiapmu melihat

G#m C#

sementara ku ada

F# F#7

bagaimana bisa kamu lupakan

B

yang tak mungkin dilupakan

G#m C#

aku selalu cinta selalu cinta [Intro] F# F#

kamu hilang, aku menghilang

B

semua hilang yang tak kukira

G#m C# F#

jangan tanya lagi tanya mengapa [Chorus]

F# F#7

bagaimana bisa aku tak ada

B

di setiapmu melihat

G#m C#

sementara ku ada

F# F#7

bagaimana bisa kamu lupakan

B

yang tak mungkin dilupakan

G#m C# D#m C#-B A#m-Gm

aku selalu cinta tapi kamu tidak

C# D#m C#-B A#m-Gm

tapi kamu tidak

C# D#m

tapi kamu tidak



F# F#7

bagaimana bisa aku tak ada

B

di setiapmu melihat

G#m A#m

sementara ku ada

G#m C#

aku selalu ada

F# F#7

bagaimana bisa kamu lupakan

B

yang tak mungkin dilupakan

G#m C# D#m C#-B A#m-Gm

aku selalu cinta tapi kamu tidak

C# D#m C#-B A#m-Gm

tapi kamu tidak

C# F#

tapi kamu tidak



Chord dan Lirik Lagu Kotak (TRIBUNNEWS)

