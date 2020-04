Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Sendiri - Main dari Kunci F#m

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Sendiri, Kunci Mudah dari F#m

[Intro] G-F# E G-F# E-F# E-F# (2x)

F#m D A E (2x) F#m

Berjalan sendiri disini

A

Temui cinta kita yang telah mati

Bm

Terlintas bayanganmu saat saat masih bersama

C#

Perihnya kusadari kau bukan miliku lagi F#m

Mencoba untuk ku mengerti

A

Arti cinta yang telah kau beri

Bm

Diriku yang percaya semua dustamu

C#

Kiniku mampu berkata kau pergi saja dariku [Chorus]

F#m D

Aku terus bertahan

E A

Ku coba untuk lupakan

F#m D

Semua beban dihati

E

Kujatuh terhempas

F#m D

Tak sanggup kulalui

E A

Jiwa ini telah terluka

F#m D

Kekosongan yang ada

E

Melingkupi raga diriku [Intro] G-F# E G-F# E-F# E-F# (4x)

F#m D A E (4x) F#m

Aku terus bertahan

Bm

Akhiri semua derita tuntaskan laraku

C#

Bersandar pada jiwa ku mampu hidup tanpamu



[Chorus]

F#m D

Aku terus bertahan

E A

Ku coba untuk lupakan

F#m D

Semua beban dihati

E

Kujatuh terhempas

F#m D

Tak sanggup kulalui

E A

Jiwa ini telah terluka

F#m D

Kekosongan yang ada

E

Melingkupi raga diriku F#m D

Aku terus bertahan

E A

Ku coba untuk lupakan

F#m D

Semua beban dihati

E

Kujatuh terhempas

F#m D

Tak sanggup kulalui

E A

Jiwa ini telah terluka

F#m D

Kekosongan yang ada

E

Melingkupi raga diriku [Coda] F#m D A E (4x)

G-F# E G-F#

E-F# E-F# (2x)



Chord dan Lirik Lagu Kotak (TRIBUNNEWS)

