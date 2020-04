Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Terbang - Main dari Kunci Am

BANGKAPOS.COM -

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Terbang, Kunci Mudah dari Am

Capo di fret 5 Am F

Hilang ragaku melayang

Am

Jauh tak terbayang

F Dm

Ke angkasa ku akan terbang

Am F

Biarkan ku raih bintang

Am

Dan ku bawa pulang

F Dm

Kembali ke bumiku sayang (Intro) Am Am F Am

Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini

F Am

Merasakan yang lain terbang bagai peri

F Am

Hanya bisa khayalku 'tuk ke atas awan

F F

Bertemu sang mentari menari bersama..

G F G

Indah.. Berkhayal yang indah.. (Chorus)

Am F

Hilang ragaku melayang

Am

Jauh tak terbayang

F Dm

Ke angkasa ku akan terbang

Am F

Biarkan ku raih bintang

Am

Dan ku bawa pulang

F Dm

Kembali ke bumiku sayang (Intro) Am Am F Am

Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini

F Am

Merasakan yang lain terbang bagai peri

F Am

Dewi sahaya pun 'tuk ke atas awan

F F

Bertemu sang mentari menari bersama

G F G

Indah.. Berkhayal yang indah.. (Chorus)

Am F

Hilang ragaku melayang

Am

Jauh tak terbayang

F Dm

Ke angkasa ku akan terbang

Am F

Biarkan ku raih bintang

Am

Dan ku bawa pulang

F Dm F-E-Dm-C Am

Kembali ke bumiku sayang Am B

Hilang ragaku melayang

C

Jauh tak terbayang

B

Ke angkasa ku akan terbang

(ku akan terbang) Am F

Hilang ragaku melayang

Am

Jauh tak terbayang

F Dm

Ke angkasa ku akan terbang

Am F

Biarkan ku raih bintang

Am

Dan ku bawa pulang

F Dm

Kembali ke bumiku sayang Am F

Hilang ragaku melayang

Am

Jauh tak terbayang

F Dm

Ke angkasa ku akan terbang

Am F

Biarkan ku raih bintang

Am

Dan ku bawa pulang

F Dm

Kembali ke bumiku sayang



