Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Tinggalkan Saja - Main dari Kunci G

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Kotak- Tinggalkan Saja, Kunci Mudah dari G

G C D C

Bila ku berjumpa kau bikin ku terpesona

G C D C

Hati ku berkata seperti kau yang ku damba

G C D C

Benak hati tak bisa menahan lagi

G C D

Meski ada yang memiliki

(Chorus)

G D Em C

Aku tak bisa melihat kau bersamanya

G D Em C

Tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta

G Bm D C

Jika kau merasa apa yang telah ku rasa

G C D C

Kau bilanglah saja kau tak lagi cinta dia

G C D C

Benak hati tak bisa menahan lagi

G C D

Pasti engkau akan ku nanti

(Chorus)

G D Em C

Aku tak bisa melihat kau bersamanya

G D Em C

Tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta

C D Em

Tinggalkanlah dia lupakanlah saja

C D

Tinggalkan, lupakan

(Interlude) G Am Em

G C D

(Chorus)

G D Em C

Aku tak bisa melihat kau bersamanya

G D Em C

Tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta

G D Em C

Aku tak bisa melihat kau bersamanya

G D Em C

Tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta

C D Em D G

Tinggalkanlah dia lupakanlah saja dia

(Ending) G