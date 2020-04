Film dan Drama Populer Korea yang Sukses Dibintangi So Ji Sub

Always adalah film roman yang berkisah tentang Jang Cheol Min (So Ji Sub), seorang mantan petinju yang jatuh cinta dengan Ha Jung Hwa (Han Hyo Joo) yang baik hati namun masih berjuang.

BANGKAPOS.COM - So Ji Sub sukses membintangi sejumlah film dan drama korea.

Aktor yang baru saja menikah dengan penyiar Cho Eun Jung ini, dikenal sebagai masternya melodrama.

Ia terjun ke industri entertainment untuk pertama kalinya bukan sebagai aktor, melainkan model celana jeans.

Namun jauh sebelum itu, So Ji Sub adalah mantan perenang cilik.

Kini, So Ji Sub sudah menemukan dunianya, yaitu acting.

Meski sebagian besar perannya tampak sangat mirip di atas skenario, di layar, tapi aktingnya mengatakan sebaliknya.

Dari ekspresi wajahnya hingga bahasa tubuhnya, bahkan caranya mengucapkan kata-katanya, aktor 42 tahun ini berhasil menambahkan kesan tersendiri untuk setiap karakter yang ia gambarkan.

Seperti yang dilansir kstreetmanila.com, inilah drama dan film Korea populer yang dibintangi oleh So Ji Sub, dari Be With You hingga I'm Sorry I Love You.

1. Be With You (2018)

Dalam film remake Jepang dengan judul yang sama, So Ji Sub dibintangi oleh Woo Jin, berperan sebagai seorang ayah tunggal yang istrinya, Soo Ah (diperankan oleh Son Ye Jin) secara ajaib kembali setahun setelah meninggal dengan semua ingatannya telah menghilang.