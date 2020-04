LAGU di Konser Buat Ashraf Ini Jadi Bukti Bunga Citra Lestari Ingin Persembahkan yang Terbaik

BANGKAPOS.com -

Belakangan terlihat, BCL tegar menjalankan perannya sebagai ibu dan kepala keluarga hatinya untuk putra semata wayang mereka, Noah Sinclair.



Ternyata, ketegaran penyanyi yang karib disapa Unge itu, sudah terlihat sejak beberapa pekan lalu.



Ya, ketika BCL melantukan tembang kenangan yang beberapa tahun silam juga dinyanyikannya itu.



Ketegaran BCL setelah kepergian Ashraf Sinclair mengundang kekaguman banyak sahabat-sahabatnya.

Ditinggal selamanya oleh kekasih hati, BCL tampaknya tak mau terlarut lama dalam kesedihan.



Ibunda Noah Sinclair itu cepat bangkit dan kembali menjalani aktivitas sebagaimana yang seharusnya.



Ia bahkan tetap menghadiri acara konser musik yang sebelumnya sudah terjadwal.



Seperti konser Romantic Valentine Concert with Ronan Keating dan Christian Bautista yang berlangsung pada Sabtu, 22 Februari 2020 lalu.



Rupanya, ketegaran BCL ini tidak datang sendiri.



Perempuan yang kerap disapa Unge ini pun mengungkapkan alasan dirinya cepat bangkit dan menjalani hidup.



Hal tersebut diungkapkannya di tengah konser.



Saat menanyi, BCL terlihat berusaha menanahan tangisnya.



Terlebih saat menyanyikan beberapa lagu yang membuatnya teringat dengan mendiang suami.



Tak sendirian, BCL tampak membawa serta sang putra, Noah Sinclair yang ditemani oleh sang nenek dalam konsernya kali ini.



Tampak Noah Sinclair terlihat setia menemani dan menonton Bunga Citra Lestari dari bangku penonton.



Namun, ada respons dari Noah Sinclair yang beberapa kali jadi sorotan karena tampak disorot oleh layar di panggung.



Hal tersebut bermula saat BCL menyanyikan lagu-lagu yang membuatnya teringat akan mendiang Ashraf Sincalir, yakni yang berjudul Karena Ku Cinta Kau dan Cinta Sejati, BCL tak kuasa menahan tangisnya.



Dilansir dari tayangan YouTube akun penggemar BCL dengan judul "TEGAR...!! BCL ditemani Noah di Konser Ronan Keating", Minggu (1/3/2020), tampak reaksi Noah saat menemani Ibunya tersebut.



"Untuk menemani malam ini, saya akan bawakan lagu cinta yang cukup mengingatkan saya pada suami," ucap BCL.



Kemudian, BCL pun mengucapkan kepada semua orang yang sudah mensupport dirinya semenjak ditinggal pergi Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya.



Beberapa orang yang mendukung BCL ini tentu termasuk keluarga tercintanya, sang anak Noah hingga sang mama Emmy Syarif.



"Malam ini adalah sebuah karya untuk semua orang yang sudah mensupport karir saya, keluarga saya, Noah, mama," ucap BCL tersenyum sambil menunjuk Noah Sinclair yang ada di bangku penonton barisan terdepan.



Tak lupa, BCL pun menyebutkan terima kasihnya untuk para penggemar yang sudah mendengarkan lagu-lagunya



"Dan juga untuk semua yang sudah mau mendengarkan musik-musik saya," tambah BCL.



Noah duduk di bangku depan saat mendampingi BCL bernyanyi (YouTube TopanTayo)

"Ini dia lagu Karena ku Cinta Kau," imbuh BCL.



Beberapa kali BCL berusaha tersenyum sambil menyapa Noah Sinclair yang tengah duduk.



Namun ketika menyanyikan bagian reff lagu tersebut, suara BCL tampak bergetar saat teringat Ashraf Sinclair.



Melihat BCL tampak hendak menangis, Noah Sinclair yang sedang duduk menonton pun bereaksi mencondongkan badannya ingin melihat sang mama.



Hal tersebut karena sempat terhalang kamera yang berada di depan sehingga menghalangi pandangan Noah Sinclair.



Sang nenek, ibunda BCL pun sempat menepuk pundak Noah Sinclair untuk tetap duduk santai menyaksikan sang putri.



Sebelum manggung, BCL dan Noah Sinclair terlihat bergandengan tangan menghampiri Ronan Keating.



Menyelesaikan lagu dengan penuh rasa haru, teriakan penonton untuk menyemangati Bunga tak berhenti.



Noah Sinclair yang sedang duduk menonton pun terlihat termenung melihat sang mama hingga akhirnya merespons cepat untuk ikut bertepuk tangan.



"Thank you. Terima kasih memberi saya energi ini. Ini alasan saya berjalan terus," ucap BCL sambil memadang Noah Sinclair.



