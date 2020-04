Siaga Lebaran Pakai Suzuki, Total THR hingga 100 Juta

Total THR Hingga 100 Juta

BANGKAPOS.COM--Menjelang lebaran, berbagai promo gencar dilakukan para pemilik diler mobil baru di Bangka Belitung. Tak ketinggalan, Suzuki Jagorawi Motor ikut serta memberikan promo menarik khusus bagi pelanggan setianya. Sehingga memudahkan konsumen yang ingin lebaran bersama Suzuki.

Adapun promo yang bertemakan “ Siaga Lebaran Pakai Suzuki”.

Promo Siaga Lebaran Pakai Suzuki PT. Jagorawi Motor adalah Total THR Hingga 100 Juta, Gratis Angsuran Hingga 3 Kali, Cash Back Kredit sampai dengan 3 Juta.

“Untuk setiap pembelian mobil Suzuki di PT Jagorawi Motor selama Promo Berlangsung, konsumen akan mendapatkan Total THR Hingga 100 Juta, Gratis Angsuran Hingga 3 Kali, Cashback Kredit Sampai dengan 3 Juta khusus untuk menyambut lebaran” ujar Hendra, Manajer Operasional PT Jagorawi Motor.

Promo bulan ini, Suzuki memberikan kesempatan kepada Anda untuk memiliki mobil impian bersama Suzuki. Bulan ini Suzuki juga memperkaya program dengan memberikan kemudahan DP Murah dan Angsurannya pun terjangkau.

Suzuki Ignis DP Mulai 9 Jutaan, Mobil Mini SUV yang sangat irit dan eksklusif, sehingga tampilannya lebih sporty dan stylish.

Suzuki Ignis ini merupakan berkendara yang dirancang untuk kaum yang berjiwa muda dan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus merasakan gaya hidup yang lebih modern.

Beli Suzuki New Ertiga Dp Mulai 10 Jutaan. Suzuki All New Ertiga, dengan tampilan lebih segar dengan perubahan dari segi interior dan eksterior.

Dengan konsep keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, membuat All New Ertiga menjadi kebanggaan keluarga.

Untuk Suzuki New Baleno DP Mulai 15 Jutaan. Mobil Suzuki New Baleno ini dijuluki sebagai mobil “The Complete Hatchback”. Yang sangat irit dan Nyaman.